Supplenze docenti 2025 26 | nuovi INTERPELLI per tante classi di concorso

Orizzontescuola.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 202526: nuovi INTERPELLI per tante classi di concorso . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Proseguono le immissioni in ruolo 2025/26 da concorsi PNRR: ecco quando il docente mantiene la stessa sede della supplenza - 2025/26: proseguono anche nella stagione autunnale grazie al DL 45/2025 che ha rinnovato il meccanismo del 2024/25 permettendo non solo di incrementare il numero degli ... Segnala orizzontescuola.it

supplenze docenti 2025 26Immissioni in ruolo docenti 2025/26: continuità didattica e novità dal DL 45/2025 - Scopri le novità sulle immissioni in ruolo con il Decreto Legge 45/2025 e come influenzeranno i docenti. informazionescuola.it scrive

supplenze docenti 2025 26Supplenze Docenti 2025/26: Quali Sanzioni in Caso di Rinuncia o Abbandono? - Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/26, per molti aspiranti è già tempo di scelte decisive sulle supplenze docenti conferite da GPS e GaE. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Supplenze Docenti 2025 26