Superlega volley 2025-2026 | dove giocheranno gli azzurri campioni del mondo

Il 29 settembre 2025, nelle Filippine, l’Italia del volley maschile ha scritto un’altra pagina di storia battendo 3-1 la Bulgaria in finale e conquistando il suo quinto titolo mondiale. Una conferma della straordinaria qualità della scuola italiana, capace di rinnovarsi e vincere ancora con un gruppo giovane, maturo e ormai pienamente affermato ai vertici internazionali. Dei 14 campioni del mondo, dodici giocheranno nella Superlega 2025-2026, che si conferma il campionato più competitivo e prestigioso del pianeta. Solo i due opposti, Yuri Romanò e Kamil Rychlicki hanno scelto un’esperienza all’estero,: il primo accasandosi in Russia al Fakel Yamal, il secondo accettando la proposta del club polacco dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle, mentre tutti gli altri saranno protagonisti nel massimo torneo italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

