Superlega la Sir Susa Scai Perugia ha fatto tappa in Comune
Mancano sei giorni all'inizio del campionato e, tra un allenamento e l'altro, la Sir Susa Scai Perugia trova il modo di espletare i vari impegni istituzionali, oramai una tradizione di questo periodo.Dopo il bagno di folla di ieri a Sant'Andrea delle Fratte è stato il turno della tappa a Palazzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sir Susa Scai Perugia, scatta l’operazione Superlega - X Vai su X
Alla scoperta della SuperLega — I Block Devils in Giappone! La Sir Susa Scai Perugia è rientrata nella serata di ieri dopo aver chiuso con due vittorie la World Challenge Series 2025 a Tokyo, battendo i campioni del Giappone Suntory Sunbirds Osaka d - facebook.com Vai su Facebook
Sir Susa Scai Perugia, scatta l’operazione Superlega - Ha preso il via oggi l’ultima settimana di lavoro sotto le volte dell’impianto di Perugia, prima dell’inizio del campionato. Secondo umbria24.it
La Sir Susa Scai Perugia ha abbracciato i suoi tifosi - Un abbraccio immenso, come la tifoseria della Sir Susa Scai Perugia che questa sera si è presentata ufficialmente al suo pubblico in una serata, come l’ha definita il presidente Gino Sirci, “strepitos ... Si legge su umbria24.it
Superlega, martedì la Sir verrà presentata ai tifosi - Lorenzetti torna sull'esperienza in Giappone: "I ragazzi hanno fatto tutto ciò che avevo chiesto" ... Riporta perugiatoday.it