Supercar in scena a Firenze da Ferrari a Bugatti e McLaren

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concorso, gemellato con quello di Villa d’Este sul Lago di Como, si terrà dal 17 al 19 ottobre. Si potranno ammirare da vicino e vedere sfilare in parata auto ad altissime prestazioni, rare e speciali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

supercar in scena a firenze da ferrari a bugatti e mclaren

© Gazzetta.it - Supercar in scena a Firenze, da Ferrari a Bugatti e McLaren

Leggi anche questi approfondimenti

Supercar in scena a Firenze, da Ferrari a Bugatti e McLaren - Si potranno ammirare da vicino e vedere sfilare in parata auto ad altissime prestazioni, rare e speci ... Secondo msn.com

Ferrari F80, ecco la nuova Supercar ibrida di Maranello da 1.200 Cv e 799 esemplari - 200 km/h in 5,75 secondi, 350 km/h limitati di velocità massima, nuovo record della pista di Fiorano in ... Da repubblica.it

Ferrari, presentata la F80: è la supercar più potente mai realizzata a Maranello - Prodotta in serie limitata a 799 esemplari (già sold out), la F80 è l'auto stradale più potente mai ... Scrive it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Supercar Scena Firenze Ferrari