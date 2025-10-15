Superbike scontro Iannone-Razgatlioglu | il pilota italiano sbotta

Andrea Iannone perde la pazienza nei confronti di Toprak Razgatlioglu: il pilota italiano risponde a tono tramite i social. Al termine di gara 2, Toprak Razgatlioglu ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo nei confronti di Andrea Iannone. Il pilota turco si è sfogato principalmente per l’incrocio di traiettoria avvenuto in Curva 6, dove è andato lungo, consentendo a Iannone di prendersi la posizione. L’italiano, penalizzato da due long lap penalty, in un frangente piuttosto confusionario ha però superato Razgatlioglu dopo un attacco di quest’ultimo. Sulla vicenda, scottato anche dalle parole del turco, ha risposto proprio il diretto interessato: Andrea Iannone. 🔗 Leggi su Sportface.it

