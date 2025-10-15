Sumai | Per specialistica ambulatoriale rinnovo contratto 2022-24 entro fine anno

Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "Il rinnovo normativo della Convenzione 2022-2024 della Specialistica ambulatoriale territoriale non è ancora chiuso. E' scaduto da tempo, occorre fare presto, entro fine anno va messa la parola fine". Lo afferma all'Adnkronos Salute Antonio Magi, segretario generale del Sumai Assoprof, il sindacato degli specialisti ambulatoriali, anticipando che martedì 21 ottobre "inizieremo le trattative in Sisac (la Struttura interregionale sanitari convenzionati) per il rinnovo dell'Acn 2025-27". "Occorre chiudere entro dicembre 2025 - insiste Magi - Il rinnovo del contratto dei medici del territorio riguarda diverse decine di migliaia di medici, tra cui medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, a cui aggiungere gli psicologi, i veterinari, i chimici e i biologi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sumai: "Per specialistica ambulatoriale rinnovo contratto 2022-24 entro fine anno"

