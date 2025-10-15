Sulle tracce dei Cimbri - Escursione guidata alle origini di Roverè Veronese

Un itinerario storico-naturalistico tra boschi, prati e contrade per riscoprire le radici più antiche di Roverè Veronese, là dove tutto ebbe inizio. Dai primi insediamenti fortificati d'altura preromani, attraverso le transumanze cittadine fino all’arrivo dei coloni germanici, i Cimbri, che hanno. 🔗 Leggi su Veronasera.it