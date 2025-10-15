Sulle orme del modello Caivano Blitz allo Zen di Palermo Wanda Ferro | una strategia in cui Governo Regione e Comune fanno squadra
Una vasta operazione anticrimine è stata condotta questa mattina nel quartiere Zen di Palermo, con l’impiego di oltre trecento agenti di polizia, su direttiva del Viminale. L’azione, qualificata come una «rilevante operazione» che riafferma la presenza dello Stato, si inserisce in una più ampia strategia di sicurezza nazionale. Che è quanto ha dichiarato, illustrandone finalità e contorni, il sottosegretario al ministero dell’Interno, Wanda Ferro (FdI), sottolineando che il piano prevede il progressivo aumento degli organici delle forze dell’ordine a Palermo e nelle maggiori città; l’incremento dei sistemi di videosorveglianza; e investimenti contro il degrado, ispirandosi al cosiddetto “modello Caivano”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
