Botta e risposta al vetriolo tra il Comune e il Centro Nuoto Montecatini, gestore della piscina comunale, sulle vicende legate alla riapertura del settore invernale, chiuso in base a relazioni tecniche da oltre un anno, dopo i lavori effettuati dall’amministrazione. L’amministrazione, attraverso un post su Facebook, intende fornire "alcune precisazioni per un’informazione corretta e completa verso la cittadinanza. Non risulta che il concessionario, Centro Nuoto Montecatini, abbia richiesto la documentazione relativa alla vulnerabilità sismica in sede di commissione o successivamente. Si precisa che, come già evidenziato in quell’occasione, il certificato rilasciato dal direttore dei lavori è da ritenersi esaustivo ai fini informativi per la gestione dell’impianto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sulla piscina è ancora scontro. Scintille tra Comune e gestore