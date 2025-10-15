Sul Gargano arriva il volo dell' angelo | dal ' Balcone delle Puglie' sui tesori del Promontorio

Foggiatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un significativo impulso per la valorizzazione del Gargano arriva direttamente dal Ministero del Turismo. Con un finanziamento di oltre 1,8 milioni di euro, è stato approvato il progetto strategico ‘Volo sui Tesori del Gargano’ destinato a rivoluzionare il settore turistico ed economico del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Elicottero precipitato sul Gargano, conclusa indagine Agenzia Volo - E' in estrema sintesi l'esito della relazione finale d'inchiesta pubblicata dall'agenzia nazionale per la sicurezza del volo ... Segnala ansa.it

Volo dell'Angelo, tra le Dolomiti Lucane fino all'Epifania - A Castelmezzano (Potenza), gli impianti della 'Slittovia' e del 'Volo dell'Angelo' - Secondo ansa.it

Castelmezzano: «Volo dell’angelo» e slittovia in funzione anche in inverno - A Castelmezzano gli impianti della slittovia e del «Volo dell’Angelo» - Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Gargano Arriva Volo Angelo