Sui Monti Dauni come in Portogallo | meno tasse per chi torna a vivere e fiscalità agevolata per le imprese

Il sindaco di Celenza Valfortore lancia la proposta di rendere i centri delle aree interne competitivi sotto l’aspetto fiscale e, dunque, economico, così da poter arginare lo spopolamento, arriva dal sindaco Celenza Valfortore. Simone Venditti vorrebbe replicare il modello portoghese, intrapreso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Dai Monti ai mondi Dauni: Peppe Zullo celebra 30 anni di “Appuntamento con la Daunia” VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Ultraleggero precipita sui monti dauni, salvo il pilota - Il pilota, che era solo a bordo, si è salvato lanciandosi con il paracadute e ... Lo riporta ansa.it