Sui Monti Dauni come in Portogallo | meno tasse per chi torna a vivere e fiscalità agevolata per le imprese

Foggiatoday.it | 15 ott 2025

Il sindaco di Celenza Valfortore lancia la proposta di rendere i centri delle aree interne competitivi sotto l’aspetto fiscale e, dunque, economico, così da poter arginare lo spopolamento, arriva dal sindaco Celenza Valfortore. Simone Venditti vorrebbe replicare il modello portoghese, intrapreso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

