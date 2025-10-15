Sugli scioperi la Fiom combina un pasticcio
La Cgil di Maurizio Landini ha annunciato per il 25 ottobre una manifestazione contro “la manovra del riarmo”. Alla linea si è unita la Fiom, che pure rappresenta i lavoratori delle industrie belliche. Alla Leonardo di Grottaglie, una delle principali aziende italiane per fatturato militare, la Fiom ha aderito alla petizione “Non in mio nome, non col mio lavoro”, chiedendo di fermare le forniture d’armi a Israele e investire solo in attività civili. La mossa ha spaccato il fronte sindacale. La Uilm ha ricordato che nel maggio 2025 era stato firmato un accordo per unire i settori militare e civile in un’unica divisione aeronautica, per creare sinergie tra le due aree. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
#ExIlva. Fim Fiom Uilm: al via le assemblee per organizzare lo sciopero del 16 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere - Cgil ha proclamato per venerdì 19 settembre uno sciopero di 4 ore nell'ambito della giornata di mobilitazione indetta dalla Cgil per fermare il massacro a Gaza. Lo riporta tg24.sky.it
Fiom, 8 ore sciopero all'Interporto Bologna per appalto Leonardo - Cgil felsinea, spiega una nota, ha proclamato l'agitazione dopo l'assemblea con i dipendenti del sito Dhl ... Secondo ansa.it