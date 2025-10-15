Sud Europa e Medio Oriente oggi il patto di cooperazione
A pochi giorni dal vertice di Sharm el-Sheikh e dall?accordo per il cessate il fuoco a Gaza, il Medio Oriente si conferma il fulcro della diplomazia internazionale. Franco Bruni,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
ULTIM'ORA - Papa Leone XIV al Quirinale. Mattarella: «Medio Oriente, due Stati unica soluzione. La guerra in Ucraina getta insicurezza sull'Europa» - facebook.com Vai su Facebook
Docenti italiani più “anziani” d’Europa: età media a 48 anni e solo il 3% sotto i 30. Il 77% è donna, il 25% usa l’IA. I dati OCSE Talis - X Vai su X
Al via Conferenza Med a Napoli, occhi puntati sul Medio Oriente - Partirà domani a Napoli l'undicesima edizione della Conferenza Med Dialoghi Mediterranei promossa dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Ispi. Si legge su ansa.it
Medio Oriente, Tajani: "Con il piano Trump il futuro del Medio Oriente è a portata di mano" - «Il successo dell’iniziativa di pace avviata dal Presidente degli Stati Uniti potrebbe davvero costituire una svolta storica che cambia il volto del Medio Oriente e quindi del Mediterraneo. Segnala msn.com
Usa: "Il Sud Europa deve fare di più per aiutare Kiev" - L'ambasciatore Usa presso la Nato, Matthew Whitaker, ritiene che gli alleati del Sud Europa debbano fare di più per aiutare militarmente l'Ucraina, specie attraverso l'iniziativa della Nato Purl, che ... Come scrive ansa.it