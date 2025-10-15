Sud Europa e Medio Oriente oggi il patto di cooperazione

Ilmattino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  A pochi giorni dal vertice di Sharm el-Sheikh e dall?accordo per il cessate il fuoco a Gaza, il Medio Oriente si conferma il fulcro della diplomazia internazionale. Franco Bruni,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

sud europa e medio oriente oggi il patto di cooperazione

© Ilmattino.it - Sud Europa e Medio Oriente, oggi il «patto» di cooperazione

News recenti che potrebbero piacerti

sud europa medio orienteAl via Conferenza Med a Napoli, occhi puntati sul Medio Oriente - Partirà domani a Napoli l'undicesima edizione della Conferenza Med Dialoghi Mediterranei promossa dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Ispi. Si legge su ansa.it

sud europa medio orienteMedio Oriente, Tajani: "Con il piano Trump il futuro del Medio Oriente è a portata di mano" - «Il successo dell’iniziativa di pace avviata dal Presidente degli Stati Uniti potrebbe davvero costituire una svolta storica che cambia il volto del Medio Oriente e quindi del Mediterraneo. Segnala msn.com

sud europa medio orienteUsa: "Il Sud Europa deve fare di più per aiutare Kiev" - L'ambasciatore Usa presso la Nato, Matthew Whitaker, ritiene che gli alleati del Sud Europa debbano fare di più per aiutare militarmente l'Ucraina, specie attraverso l'iniziativa della Nato Purl, che ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sud Europa Medio Oriente