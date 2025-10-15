Su Google Keep è in rollout la migrazione dei promemoria verso Google Tasks
A 18 mesi dall'annuncio, Google ha finalmente avviato la migrazione dei promemoria di Google Keep in quelli di Google Tasks. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
