Su ChatGpt arrivano i contenuti erotici Ma solo per utenti adulti verificati

Quotidiano.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E così, OpenAI si prepara a introdurre contenuti per adulti, (inclusi quelli erotici), su ChatGPT. L’annuncio arriva direttamente dall’amministratore delegato Sam Altman, che su X ha spiegato come l’obiettivo sia “trattare gli utenti adulti come adulti” e rendere il chatbot “più umano, ma solo se lo si desidera”. Cosa sappiamo. Perché su ChatGPT arrivano anche i contenuti per adulti. La novità, prevista per dicembre, accompagnerà un sistema di verifica dell’età più rigoroso. La scelta segue la linea tracciata da Elon Musk, che ha recentemente lanciato due chatbot a contenuto esplicito attraverso la sua società xAI. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

