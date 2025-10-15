Stupro nella villa di Michael Schumacher | la denuncia di un’infermiera e il processo al pilota amico del figlio Mick
Un’accusa di stupro commesso nella villa di Michael Schumacher a Gland e rimasta segreta per anni. Protagonista un pilota, all’epoca dei fatti amico del figlio Mick, che oggi è a processo per violenza sessuale nei confronti di un’infermiera. Una storia dai contorni oscuri che nessuno aveva mai scoperto, fino all’articolo pubblicato ieri, 14 ottobre, dal quotidiano elvetico 24 Heures, che dava notizia della prima udienza del procedimento davanti al tribunale svizzero di Nyon, prevista per le ore 9 di oggi mercoledì 15 ottobre. I fatti al centro di questo caso risalgono invece al lontano 23 novembre 2019. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
