Stupri e pestaggi alla figlia con la pistola in mano | chieste 4 condanne

Stupri, pestaggi e minacce alla propria figlia, anche in presenza dei nipoti, con la complicità dei familiari: sono le accuse contestate a un netturbino di Favara e a tre suoi parenti, tutti imputati, davanti ai giudici della corte di appello di Palermo. L’uomo era stato condannato in primo grado. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it