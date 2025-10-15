Stupri e pestaggi alla figlia con la pistola in mano | chieste 4 condanne

Agrigentonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stupri, pestaggi e minacce alla propria figlia, anche in presenza dei nipoti, con la complicità dei familiari: sono le accuse contestate a un netturbino di Favara e a tre suoi parenti, tutti imputati, davanti ai giudici della corte di appello di Palermo. L’uomo era stato condannato in primo grado. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Stupri Pestaggi Figlia Pistola