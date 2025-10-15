Studenti sotto pressione? Il 20% ha almeno un disturbo psichico entro i 18 anni il 39,7% degli universitari presenta livelli alti di ansia I dati e le cause
A scuola e all'università si arriva spesso con la pressione di dover funzionare. Non solo di dover apprendere o superare prove, ma di reggere. Di mostrarsi capaci, regolari, adattabili. Per questo, quando i dati parlano di disagio psicologico tra gli studenti, è utile leggerli non come fotografie isolate, ma come sintomi collettivi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
