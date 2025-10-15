Studenti a Genova il punto sulle occupazioni Il fatto del giorno | Video

La mattina di mercoledì 15 ottobre gli agenti della Digos sono entrati al Nautico San Giorgio occupato contro la volontà del preside Paolo Fasce e di altri docenti. La situazione si è poi sbloccata. Dopo aver constatato la presenza di danni gli agenti della polizia hanno ottenuto pacificamente che i ragazzi, una quarantina, uscissero all’esterno. Per quanto riguarda l’ateneo, dopo 20 giorni è terminata anche l'occupazione dei collettivi degli studenti in via Balbi 5. Ne parla Alessandro Palmesino della cronaca di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Studenti a Genova, il punto sulle occupazioni. Il fatto del giorno | Video

