Studentessa travolta da un' auto sulle strisce di fronte a scuola | la 18enne ha sbattuto la testa ed è stata operata d' urgenza è grave

MONFALCONE (GORIZIA) - Una studentessa di 18 anni è stata investita da un'auto sulle strisce pedonali davanti all'istituto superiore che frequenta. La giovane è stata portata.

