Studentessa travolta da un' auto sulle strisce di fronte a scuola | la 18enne ha sbattuto la testa ed è stata operata d' urgenza è grave

MONFALCONE (GORIZIA) - Una studentessa di 18 anni è stata investita da un'auto sulle strisce pedonali davanti all'istituto superiore che frequenta. La giovane è stata portata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Studentessa travolta da un'auto sulle strisce di fronte a scuola: la 18enne ha sbattuto la testa ed è stata operata d'urgenza, è grave

Altri contenuti sullo stesso argomento

Si indaga per omicidio stradale, nel caso della studentessa friulana travolta da un'auto mentre andava a scuola. https://rainews.it/tgr/fvg/articoli/2025/10/in-classe-per-parlare-di-alice-compagna-esemplare-ae8a7419-f0eb-4acf-afb6-bd5d061370fa.html?wt_mc - X Vai su X

Si indaga per omicidio stradale, nel caso della studentessa friulana travolta da un'auto mentre andava a scuola. - facebook.com Vai su Facebook

Studentessa travolta da un'auto sulle strisce di fronte a scuola: la 18enne ha sbattuto la testa ed è stata operata d'urgenza, è grave - Una studentessa di 18 anni è stata investita da un'auto sulle strisce pedonali davanti all'istituto superiore ... msn.com scrive

Travolta sulle strisce di fronte a scuola, grave una 18enne - Una studentessa di 18 anni è stata investita sulle strisce pedonali di fronte all'istituto ... Da msn.com

18enne investita mentre attraversa la strada per andare a scuola: è grave - Grave incidente a Monfalcone: studentessa di 18 anni investita sulle strisce davanti al Pertini, ricoverata in prognosi riservata a Cattinara. Riporta nordest24.it