Studentessa investita mentre va a scuola | ricoverata in gravi condizioni

Una studentessa diciottenne, originaria di Monfalcone, lotta tra la vita e la morte dopo essere stata investita sulle strisce pedonali situate proprio di fronte al suo istituto scolastico. L'incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 15 ottobre, poco prima delle 8, in via Valentinis, proprio nell'area antistante l'edificio scolastico dove centinaia di studenti transitano quotidianamente per raggiungere le aule.? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La tragedia a Precenicco: la studentessa stava andando a scuola quando una Fiat Doblò l’ha investita. Il ritratto dei professori e di chi la conosceva bene - facebook.com Vai su Facebook

Investita mentre va a scuola: studentessa travolta da automobile sotto casa, morta a 17 anni. Il padre sceso in strada dopo aver sentito le sirene delle ambulanze - X Vai su X

Scende dal bus per andare a scuola e viene investita sulle strisce: grave una studentessa di 18 anni. «Operata d'urgenza» - Investita sulle strisce mentre sta andando a scuola: dramma a Monfalcone (Gorizia), dove una studentessa di 18 anni è stata travolta di ... msn.com scrive

Studentessa travolta da un'auto sulle strisce di fronte a scuola: la 18enne ha sbattuto la testa ed è stata operata d'urgenza, è grave - Una studentessa di 18 anni è stata investita da un'auto sulle strisce pedonali davanti all'istituto superiore che frequenta. Da msn.com

Investita sulle strisce, studentessa grave - La diciottenne stava attraversando la strada per andare a scuola. Da rainews.it