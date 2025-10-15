Studentessa investita mentre va a scuola | ricoverata in gravi condizioni

Orizzontescuola.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una studentessa diciottenne, originaria di Monfalcone, lotta tra la vita e la morte dopo essere stata investita sulle strisce pedonali situate proprio di fronte al suo istituto scolastico. L'incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 15 ottobre, poco prima delle 8, in via Valentinis, proprio nell'area antistante l'edificio scolastico dove centinaia di studenti transitano quotidianamente per raggiungere le aule.? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

studentessa investita mentre scuolaScende dal bus per andare a scuola e viene investita sulle strisce: grave una studentessa di 18 anni. «Operata d'urgenza» - Investita sulle strisce mentre sta andando a scuola: dramma a Monfalcone (Gorizia), dove una studentessa di 18 anni è stata travolta di ... msn.com scrive

studentessa investita mentre scuolaStudentessa travolta da un'auto sulle strisce di fronte a scuola: la 18enne ha sbattuto la testa ed è stata operata d'urgenza, è grave - Una studentessa di 18 anni è stata investita da un'auto sulle strisce pedonali davanti all'istituto superiore che frequenta. Da msn.com

studentessa investita mentre scuolaInvestita sulle strisce, studentessa grave - La diciottenne stava attraversando la strada per andare a scuola. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Studentessa Investita Mentre Scuola