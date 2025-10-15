Studente con autismo cade dalla finestra della scuola | docente di sostegno a rischio rinvio a giudizio

Nel maggio 2024 un ragazzo diciassettenne con disturbo dello spettro autistico è caduto da una finestra di un liceo artistico della capitale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Alunno 17enne con autismo cade dalla finestra della scuola, il docente di sostegno andrà a processo: non doveva lasciarlo solo - Ci sono aggiornamenti sul caso di un alunno di diciassette anni, con autismo, che è caduto dalla finestra della sua scuola, nel maggio del 2024. Come scrive tecnicadellascuola.it

Bambino di 6 anni precipita dalla finestra della scuola: è grave, trasportato al Gaslini di Genova con l'elisoccorso - Un bambino di 6 anni, affetto da autismo, è precipitato dalla finestra della scuola primaria De Amicis, nel quartiere di Genova Voltri: il piccolo ha fatto un volo di circa tre metri ed è rimasto ... Scrive corriereadriatico.it