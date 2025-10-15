Stretta Usa | cacciati gli stranieri che deridono la morte di Charlie Kirk

Il dipartimento di Stato americano ha confermato di aver revocato i visti a sei cittadini stranieri provenienti da Argentina, Brasile, Germania, Messico, Paraguay e Sudafrica. La decisione è stata presa in seguito alla pubblicazione di contenuti sui social media che, secondo le autorità statunitensi, deridevano l’uccisione dell’attivista conservatore Charlie Kirk. La revoca è stata formalizzata ieri, ma comunicata solo ora. L’agenzia ha spiegato che sono “solo alcuni esempi” e che le autorità stanno continuando “a identificare i titolari di visto che hanno celebrato l’atroce assassinio di Charlie Kirk”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

