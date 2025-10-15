Stretta della Cina sulle terre rare Washington | Nessun dubbio Cina contro il resto del mondo

Continua lo scontro commerciale tra Usa e Cina, con il segretario al Tesoro Scott Bessent che annuncia: "Daremo ai burocrati di Pechino una risposta coordinata con i nostri alleati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Stretta della Cina sulle terre rare, Washington: "Nessun dubbio, Cina contro il resto del mondo"

Contenuti che potrebbero interessarti

#Trump apre un nuovo capitolo della guerra commerciale con la #Cina, dopo la stretta di Pechino sulle esportazioni di minerali rari. Annunciati ulteriori dazi al 100% dal 1° novembre. Nel video il presidente Usa sull'incontro previsto con Xi Jinping: "Non so s - facebook.com Vai su Facebook

#Trump apre un nuovo capitolo della guerra commerciale con la #Cina, dopo la stretta di Pechino sulle esportazioni di minerali rari. Annunciati ulteriori dazi al 100% dal 1° novembre. Nel video il presidente Usa sull'incontro previsto con Xi Jinping: "Non so s - X Vai su X

La Cina stringe la morsa sulle terre rare: l’Europa rischia su industria e difesa - La nuova stretta di Pechino sulle esportazioni di terre rare non minaccia solo la competitività industriale europea, ma tocca il cuore stesso della sua sicurezza. Secondo msn.com

Cina, stretta su export di terre rare e tecnologie correlate - Pechino stringe il controllo sull'export di terre rare e tecnologie correlate, alimentando le tensioni con Washington e Bruxelles. Lo riporta ilsole24ore.com

Pechino stringe sull'export di terre rare, Trump annuncia dazi al 100%: si infiamma la guerra commerciale tra Usa e Cina - Le autorità cinesi hanno detto di non "avere paura di una guerra commerciale con Washington" e il presidente americano ha provato a smorzare i toni, ma le tensioni rimangono ... Si legge su today.it