Stretta della Cina sulle terre rare Usa | Nessun dubbio Pechino contro il resto del mondo

Continua lo scontro commerciale tra i due Paesi, con il segretario al Tesoro Scott Bessent che annuncia: "Daremo ai burocrati di Pechino una risposta coordinata con i nostri alleati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Stretta della Cina sulle terre rare, Usa: "Nessun dubbio, Pechino contro il resto del mondo"

#Trump apre un nuovo capitolo della guerra commerciale con la #Cina, dopo la stretta di Pechino sulle esportazioni di minerali rari. Annunciati ulteriori dazi al 100% dal 1° novembre. Nel video il presidente Usa sull'incontro previsto con Xi Jinping: "Non so s

La Cina stringe la morsa sulle terre rare: l’Europa rischia su industria e difesa - La nuova stretta di Pechino sulle esportazioni di terre rare non minaccia solo la competitività industriale europea, ma tocca il cuore stesso della sua sicurezza. Secondo msn.com

Cina, stretta su export di terre rare e tecnologie correlate - Pechino stringe il controllo sull'export di terre rare e tecnologie correlate, alimentando le tensioni con Washington e Bruxelles. Riporta ilsole24ore.com

Ue, la prossima settimana colloquio con Cina su terre rare - Il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, vedrà la prossima settimana il suo omologo cinese, il ministro del Commercio Wang Wentao, per discutere della stretta di Pe ... Segnala msn.com