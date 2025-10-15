Stretta della Cina sulle terre rare Trump | Siamo in una guerra commerciale con Pechino

Continua lo scontro commerciale tra i due Paesi, con il segretario al Tesoro Scott Bessent che annuncia: "Daremo ai burocrati di Pechino una risposta coordinata con i nostri alleati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Stretta della Cina sulle terre rare, Trump: "Siamo in una guerra commerciale con Pechino"

#Trump apre un nuovo capitolo della guerra commerciale con la #Cina, dopo la stretta di Pechino sulle esportazioni di minerali rari. Annunciati ulteriori dazi al 100% dal 1° novembre. Nel video il presidente Usa sull'incontro previsto con Xi Jinping: "Non so s - facebook.com Vai su Facebook

