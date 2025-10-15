Straordinari non pagati | operaio sale sulla gru e minaccia di gettarsi nel vuoto

Un pomeriggio ad alta tensione, quello vissuto martedì 14 ottobre a Orzinuovi: un operaio italiano di 54 anni ha scelto una forma plateale e pericolosa di protesta per far sentire la propria voce.Verso le 16, nel cantiere dell’ex stadio comunale di Orzinuovi - dove sono in corso i lavori di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it