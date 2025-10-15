Stranger Things 5 | Ross Duffer svela la durata ufficiale degli episodi

Nerdpool.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finalmente, l’attesa per la quinta e ultima stagione di Stranger Things 5 è quasi finita. La stagione finale della saga, destinata a essere rilasciata in più volumi a partire dal 26 novembre, promette un’epica conclusione per le vicende di Hawkins e del Sottosopra. Data la necessità di chiudere tutti gli archi narrativi dei personaggi, si era diffusa la voce che la durata degli episodi di Stranger Things 5 sarebbe stata eccezionalmente lunga, tra i 90 e i 120 minuti, trasformando di fatto ogni puntata in un lungometraggio. Ross Duffer, co-creatore della serie, ha però voluto fare chiarezza su queste speculazioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

stranger things 5 ross duffer svela la durata ufficiale degli episodi

© Nerdpool.it - Stranger Things 5: Ross Duffer svela la durata ufficiale degli episodi

Argomenti simili trattati di recente

stranger things 5 rossStranger Things 5, svelata la vera durata degli episodi della prima parte - creatore di Stranger Things Ross Duffer ha condiviso con i fan un video in cui rivela quanto dura ciascun episodio del Volume 1 della quinta stagione, smentendo ufficialmente le indiscrezioni ci ... Si legge su comingsoon.it

stranger things 5 rossStranger Things – Stagione 5: svelata la durata dei primi quattro episodi - Le voci sulla durata dei primi quattro episodi di Stranger Things - cinefilos.it scrive

stranger things 5 rossStranger Things 5, svelata la durata ufficiale degli episodi (e no, non superano le due ore) - I rumor sulla durata “monstre” della quinta stagione di Stranger Things erano decisamente esagerati. Segnala ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Stranger Things 5 Ross