Stranger Things 5 | Ross Duffer svela la durata ufficiale degli episodi
Finalmente, l’attesa per la quinta e ultima stagione di Stranger Things 5 è quasi finita. La stagione finale della saga, destinata a essere rilasciata in più volumi a partire dal 26 novembre, promette un’epica conclusione per le vicende di Hawkins e del Sottosopra. Data la necessità di chiudere tutti gli archi narrativi dei personaggi, si era diffusa la voce che la durata degli episodi di Stranger Things 5 sarebbe stata eccezionalmente lunga, tra i 90 e i 120 minuti, trasformando di fatto ogni puntata in un lungometraggio. Ross Duffer, co-creatore della serie, ha però voluto fare chiarezza su queste speculazioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
