Stranger Things 5 parte tra 6 settimane e qui ci sono tutti i motivi per cui non stiamo più nella pelle
Prima che Stranger Things 5 giocasse a nascondino con la nostra pazienza, pensavamo che, a differenza di molte grandi serie che si sono protratte oltre il dovuto (tipo Il Trono di Spade, per quanto House of the Dragon si sia rivelata un tonico redentore), questo horror fosse uno dei pochi capaci di staccare la spina al momento giusto. La quinta stagione, annunciata come l'ultima dello show, si preannuncia come la conclusione della più grande serie Netflix, ma ci ha fatto attendere veramente tanto. Per fortuna il TUDUM 2025 ha smosso le acque: adesso sappiamo quando esce Stranger Things 5 e abbiamo qualche immagine di scena montata con grande velocità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
