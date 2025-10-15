Stramaccioni analizza | Con tutto il rispetto per Raspadori ma Esposito ha fatto questo L’errore? Ecco perché

Inter News 24 Stramaccioni spiega e analizza la prestazione di Pio Esposito nel match vinto 3-0 dall’Italia contro Israele nelle Qualificazioni ai Mondiali. Andrea Stramaccioni, allenatore ed ex tecnico, intervenuto negli studi di Rai Sport, ha commentato la prestazione di Francesco Pio Esposito nella vittoria dell’ Italia contro Israele per 3-0 delle Qualificazioni ai Mondiali. Il giovane attaccante dell’ Inter ha impressionato per la sua capacità di influenzare il gioco dopo essere entrato in campo. SULLA PRESTAZIONE DI ESPOSITO – «Con tutto il rispetto per la partita di Raspadori, ma l’ingresso di Esposito ha alzato il baricentro della squadra, che ha trovato un giocatore abile nelle scelte di mantenimento del pallone. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stramaccioni analizza: «Con tutto il rispetto per Raspadori, ma Esposito ha fatto questo. L’errore? Ecco perché»

