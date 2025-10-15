Strage di Verona il drammatico video con le immagini dello scoppio e il boato che ha ucciso i tre carabinieri

Saranno celebrati venerdì 17 ottobre, nell’Abbazia di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova, i funerali dei tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel D’Azzano, nel Veronese. Prevista la presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nelle indagini viene ipotizzato il reato di strage nei confronti dei tre fratelli Ramponi, responsabili dell’esplosione che è costata la vita a tre carabinieri, ieri mattina a Castel D’Azzano. Nel pomeriggio si terrà l’interrogatorio di garanzia di Franco, Dino e Maria Grazie Ramponi davanti al Gip. Sempre nel pomeriggio la Procura conferirà l’autopsia sulle vittime, che verrà svolta domani; in seguito potrà venire dato il nulla osta allo svolgimento dei funerali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage di Verona, il drammatico video con le immagini dello scoppio e il boato che ha ucciso i tre carabinieri

