Strage di Verona era partito da Genova uno dei carabinieri feriti Un volo e mi sono ritrovato tra le macerie

Quattro militari feriti nell’esplosione della cascina di Castel d’Azzano sono componenti del battaglione Liguria. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Strage di Verona, era partito da Genova uno dei carabinieri feriti. “Un volo e mi sono ritrovato tra le macerie”

Argomenti simili trattati di recente

Ilaria Salis farnetica sulla strage dei Carabinieri di Verona e arriva a giustificare l’uccisione di tre militari. Siamo oltre la follia. La sinistra la difenderà anche questa volta o avrà la decenza di prendere le distanze? - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Salis farnetica sulla strage dei Carabinieri di Verona e arriva a giustificare l’uccisione di tre militari. Siamo oltre la follia. La sinistra la difenderà anche questa volta o avrà la decenza di prendere le distanze? - X Vai su X

Strage di Verona, era partito da Genova uno dei carabinieri feriti. “Un volo e mi sono ritrovato tra le macerie” - Quattro militari feriti nell’esplosione della cascina di Castel d’Azzano sono componenti del battaglione Liguria ... Come scrive ilsecoloxix.it

Strage dei carabinieri, il custode giudiziario della casa: «Quelle molotov erano lì per me. Sotto le macerie potevo esserci io» - Dalle denunce dell'avvocato Piergiorgio Bonini è partita la perquisizione nell'abitazione dei fratelli Ramponi: «Me l'avevano giurata» ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it

Chi sono i tre fratelli Ramponi responsabili della strage a Verona. “Avevano perso tutto” - Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi, proprietari di un’azienda agricola storica di Castel d’Azzano, erano sul lastrico e su di loro pendeva una procedura di sfratto. Segnala msn.com