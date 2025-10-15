Strage di Castel d' Azzano VR l' omaggio dei carabinieri irpini ai colleghi caduti

Avellinotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiori, biglietti e messaggi di solidarietà davanti alle Caserme dell’Arma anche in Irpinia, in segno di vicinanza per la scomparsa dei Carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, investiti, durante attività di servizio, da un’esplosione proditoriamente provocata dagli occupanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

strage castel d azzanoStrage di Castel d’Azzano, ipotizzato il reato di strage per i fratelli Ramponi: oggi gli interrogatori e le autopsie - Viene ipotizzato il reato di strage da parte del Procuratore della repubblica di Verona, Raffaele Tito, nei confronti dei tre fratelli Ramponi , responsabili ... Riporta gazzettadelsud.it

strage castel d azzanoI debiti dei fratelli Ramponi e la casa all’asta questo mese: cosa c’è dietro la strage di Castel D’Azzano - I tre fratelli, che hanno fatto esplodere la loro abitazione in via San Martino 22 a Castel D’Azzano causando la morte di tre carabinieri, rischiano ... Si legge su fanpage.it

strage castel d azzanoCastel d’Azzano, lutto nazionale e funerali di Stato per i tre carabinieri uccisi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Castel d’Azzano, lutto nazionale e funerali di Stato per i tre carabinieri uccisi ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Strage Castel D Azzano