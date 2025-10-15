Strage di Castel d' Azzano VR l' omaggio dei carabinieri irpini ai colleghi caduti
Fiori, biglietti e messaggi di solidarietà davanti alle Caserme dell’Arma anche in Irpinia, in segno di vicinanza per la scomparsa dei Carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, investiti, durante attività di servizio, da un’esplosione proditoriamente provocata dagli occupanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Da leggere oggi: @bettin2015 a proposito della strage di Castel D’Azzano su @ilmanifesto - X Vai su X
La strage di Castel d'Azzano Dal sogno di indossare la divisa a quell'ultimo saluto alla compagna prima di uscire, dalla chat whatsapp con i compagni delle elementari alle missioni all'estero. Le storie di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello - facebook.com Vai su Facebook
Strage di Castel d’Azzano, ipotizzato il reato di strage per i fratelli Ramponi: oggi gli interrogatori e le autopsie - Viene ipotizzato il reato di strage da parte del Procuratore della repubblica di Verona, Raffaele Tito, nei confronti dei tre fratelli Ramponi , responsabili ... Riporta gazzettadelsud.it
I debiti dei fratelli Ramponi e la casa all’asta questo mese: cosa c’è dietro la strage di Castel D’Azzano - I tre fratelli, che hanno fatto esplodere la loro abitazione in via San Martino 22 a Castel D’Azzano causando la morte di tre carabinieri, rischiano ... Si legge su fanpage.it
Castel d’Azzano, lutto nazionale e funerali di Stato per i tre carabinieri uccisi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Castel d’Azzano, lutto nazionale e funerali di Stato per i tre carabinieri uccisi ... Come scrive tg24.sky.it