Strage di Castel D' Azzano tra i feriti carabiniere neretino Omaggio della polizia all’Arma

NARDO’ – E’ salito a 25 il bilancio dei feriti a seguito dell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano, nel Veronese, della notte tra il 13 e 14 ottobre scorso dove sono rimasti vittime i tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari che non hanno avuto scampo dopo la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

In un video il momento dell'esplosione del casolare a Castel d'Azzano durante sgombero. Morti 3 carabinieri, si ipotizza il reato di strage - facebook.com Vai su Facebook

L’esplosione di Castel d’Azzano: la procura contesta il reato di strage ai fratelli Ramponi - X Vai su X

Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri ... Secondo tg24.sky.it

Castel D’Azzano: dall’incidente con il trattore nel 2012 (in cui morì un 37enne), allo sfratto e l’esplosione. La vicenda dei fratelli Ramponi - Incidente, debiti e minacce: la vicenda dei tre fratelli culminata con l'esplosione che ha ucciso tre carabinieri ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Il dolore dell’Arma per la strage di Castel D’Azzano. Una tragedia paragonata al Pilastro e Nassiriya - La strage di martedì a Castel d’Azzano – tre carabinieri uccisi, 15 feriti, nella esplosione di un casolare fatto saltare in aria durante ... blitzquotidiano.it scrive