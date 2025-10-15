Strage di Castel d’Azzano ipotizzato il reato di strage per i fratelli Ramponi | oggi gli interrogatori e le autopsie

Feedpress.me | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viene ipotizzato il reato di strage da parte del Procuratore della repubblica di Verona, Raffaele Tito, nei confronti dei tre fratelli Ramponi, responsabili dell’esplosione che è costata la vita a tre carabinieri, ieri mattina a Castel D’Azzano (Verona). Nel pomeriggio si terrà l'interrogatorio di garanzia di Franco, Dino e Maria Grazie Ramponi davanti al Gip. Sempre nel pomeriggio la Procura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

strage di castel d8217azzano ipotizzato il reato di strage per i fratelli ramponi oggi gli interrogatori e le autopsie

© Feedpress.me - Strage di Castel d’Azzano, ipotizzato il reato di strage per i fratelli Ramponi: oggi gli interrogatori e le autopsie

Scopri altri approfondimenti

strage castel d8217azzano ipotizzatoStrage di Castel d’Azzano, ipotizzato il reato di strage per i fratelli Ramponi: oggi gli interrogatori e le autopsie - Viene ipotizzato il reato di strage da parte del Procuratore della repubblica di Verona, Raffaele Tito, nei confronti dei tre fratelli Ramponi , responsabili ... Segnala gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Strage Castel D8217azzano Ipotizzato