Strage del Ponte Morandi | la procura chiede quasi 400 anni per 56 imputati

Firenzetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Genova ha chiesto complessivamente quasi 400 anni di reclusione per 56 dei 57 imputati - per un tecnico Spea è sopraggiunta la prescrizione - nel processo per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Tra loro c'era anche una coppia di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

