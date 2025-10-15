Strage del Ponte Morandi | la procura chiede quasi 400 anni per 56 imputati

La Procura di Genova ha chiesto complessivamente quasi 400 anni di reclusione per 56 dei 57 imputati - per un tecnico Spea è sopraggiunta la prescrizione - nel processo per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Tra loro c'era anche una coppia di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

