Strage dei carabinieri il dolore di moglie e figli | ecco la vignetta di Milo Manara da mostrare alla Salis…

Il commovente gesto del “veronese” Milo Manara, artista di livello internazionale che ha dedicato una vignetta ai carabinieri, dopo la tragica morte ieri di tre militari a Castel D’Azzano nel corso di un’esplosione durante lo sgombero di un casolare. Nel disegno, comparso ieri sera sui profili social del fumettista, è raffigurato in primo piano un carabiniere in divisa mentre sullo sfondo, sfumati, sono ritratti una madre e un figlio. Un’immagine condivisa, sui social, da tanti gruppi legati alle forze dell’ordine e da tanti semplici cittadini nel giorno in cui arriva la clamorosa tesi “giustificazionista” di Ilaria Salis sui social. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage dei carabinieri, il dolore di moglie e figli: ecco la vignetta di Milo Manara da mostrare alla Salis…

