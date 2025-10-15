Strage dei carabinieri il dolore di moglie e figli | ecco la vignetta di Milo Manara da mostrare alla Salis…

Secoloditalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commovente gesto del “veronese” Milo Manara, artista di livello internazionale che ha dedicato una vignetta ai carabinieri, dopo la tragica morte ieri di tre militari a Castel D’Azzano nel corso di un’esplosione durante lo sgombero di un casolare. Nel disegno, comparso ieri sera sui profili social del fumettista, è raffigurato in primo piano un carabiniere in divisa mentre sullo sfondo, sfumati, sono ritratti una madre e un figlio. Un’immagine condivisa, sui social, da tanti gruppi legati alle forze dell’ordine e da tanti semplici cittadini nel giorno in cui arriva la clamorosa tesi “giustificazionista” di Ilaria Salis sui social. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

