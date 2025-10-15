Strage Castel d’Azzano i fratelli Ramponi si nascosero mentre la sorella innescava l’esplosione

La Procura di Verona indaga per strage, venerdì 17 ottobre i funerali dei tre carabinieri. È strage l’accusa ipotizzata dalla Procura di Verona per i tre fratelli Franco, Dino e Maria Grazia Ramponi, ritenuti responsabili della devastante esplosione che lo scorso lunedì ha distrutto una casa di Castel d’Azzano (Verona), causando la morte di tre carabinieri dei reparti speciali: il brigadiere Valerio Daprà (56 anni), il carabiniere scelto Davide Bernardello (36) e il luogotenente Marco Piffari (56). Ventisette tra militari, poliziotti e vigili del fuoco sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Strage Castel d’Azzano, i fratelli Ramponi si nascosero mentre la sorella innescava l’esplosione

