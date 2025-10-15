Strage annunciata | perché nessuno ha ascoltato le minacce dei Ramponi?

Strage annunciata: debiti, degrado e minacce ignorate dietro l’esplosione che ha ucciso tre servitori dello Stato. La notte tra il 14 e il 15 ottobre 2025, in via San Martino 22 a Castel d’Azzano, si è consumata una tragedia che ha scosso l’Italia intera: tre carabinieri sono morti in seguito all’ esplosione di un casolare. A provocarla, secondo le indagini della Procura di Verona, sono stati i fratelli Ramponi — Franco, Dino e Maria Luisa — che da tempo vivevano in condizioni estreme, tra debiti, isolamento e minacce di gesti disperati2. La dinamica della strage. Alle 3:15 del mattino, durante un’operazione di perquisizione ordinata dal procuratore generale Raffaele Tito, le forze dell’ordine si sono avvicinate al casolare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Strage annunciata: perché nessuno ha ascoltato le minacce dei Ramponi?

