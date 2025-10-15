Strade coperte dalle foglie | al via lo spazzamento straordinario

Monzatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo dell’autunno è arrivata anche l’immancabile caduta delle foglie. Per garantire maggior decoro urbano su tutto il territorio cittadino, il comune di Vimercate insieme a Cem Ambiente ha dato avvio a una raccolta supplementare per strade e vie cittadine.Quando è iniziato il piano e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Strade Coperte Foglie Via