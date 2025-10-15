Strada dissestata dopo i lavori Antropoli | Un vero disatro
“Non sono trascorsi molti mesi dal completamento del manto stradale di Gran Maestrato San Lazzaro che l’asfalto mostra alcune pericolose buche che possono creare seri danni alle automobili e anche a centauri”, spiega il consigliere comunale massimo Antropoli.“Con delibera (n. 93 del 27 dicembre. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Schiavonea, strada dissestata in via Cagliari: tutto fermo nonostante le segnalazioni - facebook.com Vai su Facebook
Proseguono i lavori nel centro storico di Senigallia – FOTO - Sovrintende i lavori una archeologa, nel caso durante i lavori vengano trovate – come più volte avvenuto in ... senigallianotizie.it scrive
Montebuono, riqualificata dopo anni la strada provinciale 54 - A puntare l'accento sull'importante intervento di riqualificazione dell'arteria che collega alcuni dei ... Si legge su ilmessaggero.it
Quella strada... dimenticata. Villanova, finalmente i lavori. Svolta dopo anni di proteste - Hanno preso il via ieri gli interventi sulla pericolosissima ’bretella’ di 5 chilometri tra Perugia e Marsciano che collega la Settevalli alla “317“. Come scrive lanazione.it