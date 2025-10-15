Strada dissestata dopo i lavori Antropoli | Un vero disatro

Casertanews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non sono trascorsi molti mesi dal completamento del manto stradale di Gran Maestrato San Lazzaro che l’asfalto mostra alcune pericolose buche che possono creare seri danni alle automobili e anche a centauri”, spiega il consigliere comunale massimo Antropoli.“Con delibera (n. 93 del 27 dicembre. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

strada dissestata dopo lavoriProseguono i lavori nel centro storico di Senigallia – FOTO - Sovrintende i lavori una archeologa, nel caso durante i lavori vengano trovate – come più volte avvenuto in ... senigallianotizie.it scrive

Montebuono, riqualificata dopo anni la strada provinciale 54 - A puntare l'accento sull'importante intervento di riqualificazione dell'arteria che collega alcuni dei ... Si legge su ilmessaggero.it

Quella strada... dimenticata. Villanova, finalmente i lavori. Svolta dopo anni di proteste - Hanno preso il via ieri gli interventi sulla pericolosissima ’bretella’ di 5 chilometri tra Perugia e Marsciano che collega la Settevalli alla “317“. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Strada Dissestata Dopo Lavori