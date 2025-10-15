Storie merenda e creatività | sabato per bambini a Somma Vesuviana

Sabato 18 ottobre, alle 16:30, la Sala Santa Caterina in piazza Vittorio Emanuele III, a Somma Vesuviana, ospita il secondo appuntamento di “Una Somma di Libri”, rassegna alla sua seconda edizione: letture per bambini, merenda condivisa e laboratorio creativo in collaborazione con Il Papavero Edizioni. Luogo, orari e invito al pubblico La cornice di Sala . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

