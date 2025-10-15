La Villa Doria D’Angri, sede monumentale dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, ha ospitato un convegno di cruciale importanza per il futuro dell'industria creativa e digitale europea: “STOP PIRACY – La cooperazione europea per il contrasto alla pirateria”. L’evento, organizzato in sinergia tra l’Università e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ha riunito istituzioni. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Stop Piracy, convegno a Napoli - AGCOM traccia la strategia europea contro la pirateria digitale