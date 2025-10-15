Stop littering in zona campo degli ulivi
Per rispondere all’ultima segnalazione dei residenti, gli ecovolontari ed ecovolontarie de La Via della Felicità di Foggia, hanno eseguito domenica 12 ottobre in mattinata, una capillare azione di rimozione di mozziconi di sigarette, contenitori in vetro, alluminio e plastica, tappi in metallo e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
FOGGIA Stop Littering in zona Campo degli Ulivi (FOTOGALLERY) - Marina Biancardino, promotrice de La Via della Felicità, ringrazia i nuovi ecovolontari, come Franco e Maria e tutte le persone che volontariamente si impegnano nell’attività anti Littering a Foggia. Lo riporta statoquotidiano.it