Stop alle attività didattiche e progettuali sui temi della sessualità fino alla scuola media Ok all’emendamento Opposizione critica | Attacco all’autonomia scolastica in un Paese scosso dai femminicidi
La commissione istruzione della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge Valditara sul consenso informato dei genitori che estende il divieto di attività didattiche e progettuali sui temi della sessualità anche alle scuole secondarie di primo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
