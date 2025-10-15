Stop alle attività didattiche e progettuali sui temi della sessualità fino alla scuola media Ok all’emendamento Opposizione critica | Attacco all’autonomia scolastica in un Paese scosso dai femminicidi

Orizzontescuola.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione istruzione della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge Valditara sul consenso informato dei genitori che estende il divieto di attività didattiche e progettuali sui temi della sessualità anche alle scuole secondarie di primo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stop auto nel Quadrilatero, a Milano in corso studi progettuali - Il provvedimento che vieterà l'accesso delle auto private nel Quadrilatero della moda nel centro di Milano come spiega il Comune dovrà passare dal vaglio della giunta una volta che saranno definiti i ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Stop Attivit224 Didattiche Progettuali