Stop alle attività didattiche e progettuali sui temi della sessualità fino alla scuola media Ecco cosa dice il provvedimento approvato Sasso | Assicuriamo percorso educativo coerente

Orizzontescuola.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Cultura della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. La proposta, presentata dalla deputata della Lega, Giorgia Latini, modifica significativamente le modalità con cui vengono affrontate le tematiche sessuali negli istituti scolastici italiani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

