Stop al servizio idrico nel Municipio III di Roma il 16 ottobre 2025 | orari e dove manca l'acqua
Molti cittadini del Municipio III di Roma Capitale resteranno senz'acqua giovedì 16 ottobre 2025. Acea Ato 2 comunica che l'interruzione è causata da lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica. Predisposti dei servizi di rifornimento con autobotti. Ecco le vie interessate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
