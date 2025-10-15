Stop al riarmo dell’Europa il dibattito di Oltreitaca

Su iniziativa dell’associazione socio-culturale “Oltreitaca”, a cui hanno aderito associazione culturale “Nel Nuovo Mondo” e il Comitato 15 ottobre si terrà un incontro dibattitoStop Rearm Eu” il 25 ottobre alle 16 al Park Hotel di Strada Valnure. Saranno presenti Alessandra Alberti, attivista. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

