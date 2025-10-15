Stipendi aumenti detassati Alle mamme 60 euro al mese e seconda aliquota Irpef al 33% | cosa cambia con la Manovra 2026

Una manovra da 18 miliardi. Due in più di quanto annunciato. Soldi che andranno, e questa è la novità, ai salari. Lo scheletro della prossima legge.

