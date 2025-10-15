Steve | Cillian Murphy è un preside pronto a tutto in un dramma attualissimo – Recensione
Inghilterra, metà anni Novanta. Stanton Wood è una scuola residenziale per cosiddetti “ragazzi difficili”, un’ultima spiaggia per adolescenti affetti da traumi irrisolti, problemi mentali o storie familiari complesse, che il sistema scolastico tradizionale ha già scaricato come individui indesiderati. Un luogo-rifugio, dove chi è stato etichettato come perdente, violento o semplicemente diverso riceve un’opportunità che altrove gli è stata negata. A capo di questa istituzione siede Steve, un preside dedito anima e corpo ai suoi ragazzi, convinto che sotto la rabbia e le difficoltà comportamentali si celino personalità straordinariamente complesse che meritano rispetto e comprensione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Altre letture consigliate
Steve – Cillian Murphy e il tributo agli insegnanti nel BTS del film Netflix [VIDEO] - Steve con Cillian Murphy debutta su Netflix: tratto da Shy, il dramma scolastico si sviluppa intensamente tra trauma e redenzione ... Secondo cinematographe.it
Steve: recensione del film Netflix con Cillian Murphy - La recensione di Steve, il film Netflix con Cillian Murphy che racconta una storia di fragilità umana. Lo riporta cinematographe.it
Cillian Murphy e il suo ritorno alle scene dopo l’Oscar con Steve - Il nuovo film di Cillian Murphy, Steve, è finalmente arrivato su Netflix e sta ricevendo recensioni molto positive. Secondo cinefilos.it